Тонкий кишечник как и пищевод A. Имеет мышечную стенку B. Обеспечивает химическо?? расщепление сложных органических веществ C. Располпгается после желудка D. Осуществляет всасывание питательных веществ

Биология

Тонкий кишечник как и пищевод A. Имеет мышечную стенку B. Обеспечивает химическо?? расщепление сложных органических веществ C. Располпгается после желудка D. Осуществляет всасывание питательных веществ

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