Запишите предложения вставляя где нужно ь. 1)Куст розы колюч(?) 2) Этот калач(?) свеж(?) 3) Её доч(?) мила и умна 4) Мой товарищ(?) везуч(?) 5) День сегодня погож(?) Заранее спасибо!!!!!
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Запишите предложения вставляя где нужно ь. 1)Куст розы колюч(?) 2) Этот калач(?) свеж(?) 3) Её доч(?) мила и умна 4) Мой товарищ(?) везуч(?) 5) День сегодня погож(?) Заранее спасибо!!!!!
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