Свойства и применение полезных ископаемых.

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Полезные ископаемые — горные породы иминералы, которые используются или могут быть применены в народном хозяйстве. Подразделяются они по-разному. В одном случае подчеркивается их физическое состояние, и выделяются следующие типы:твердые (различные руды, уголь, мрамор, гранит, соли);жидкие (нефть, минеральные воды);газовые (горючие газы, гелий, метан).