Марина родилась 25 августа 2000 года. Сауле на 6 месяцев и 21 день младше Марины. Когда ??одилась Сауле?

Математика

Марина родилась 25 августа 2000 года. Сауле на 6 месяцев и 21 день младше Марины. Когда ??одилась Сауле?

Автор: Гость