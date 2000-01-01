Марина родилась 25 августа 2000 года. Сауле на 6 месяцев и 21 день младше Марины. Когда ??одилась Сауле?
Математика
Марина родилась 25 августа 2000 года. Сауле на 6 месяцев и 21 день младше Марины. Когда ??одилась Сауле?
Ответ(ы):
Гость:
4 арта 2000годаОтвет: родилась сауле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПЛИИИЗ) КАКАЯ МАССА ОСАДКА ВЫПАДЕТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 350 ?? И 25%-ГО РАСТВОРА НИТРАТА СЕРЕБРА С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ?
Литература
Помогите пожалуйста с литературой!!! нужно сочинение по картине М.Ю.Лермонтова "??ид Крестовой горы из ущелья близ Коби"