Марк, считая заблудившегося в его дворе осла ничейным, через полгода продал сосед?? Ливию. Со временем обнаружился хозяин осла, который потребовал его возвращения в Ливия. Прокомментируйте ситуацию. Как решить дело по Законам X...
Право
Марк, считая заблудившегося в его дворе осла ничейным, через полгода продал сосед?? Ливию. Со временем обнаружился хозяин осла, который потребовал его возвращения в Ливия. Прокомментируйте ситуацию. Как решить дело по Законам XII таблиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничейного осла не бывает.если даже он гуляет один где-то,у него все равно есть хозяин.и Марк должен был по спрашивать об осле.если есть хозяин-вернуть,если нет-сделать что душе угодно
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