маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1ч, а микроавтобус - за 1,5 ч. через сколько часов после одновременного выхода в одном направлении микроавтобус обгонит автобус на 24 км?
Математика
маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1ч, а микроавтобус - за 1,5 ч. через сколько часов после одновременного выхода в одном направлении микроавтобус обгонит автобус на 24 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105/2,1=50км/ч - скорость автобуса 105/1,5=70 км/ч - скорость микроавтобуса Х - время обгона 70*х-50*х=24 20х=24 х=1,2ч Ответ . через 1,2 часа микроавтобус обгонит автобус на 24 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Химия
Органическим веществом является: А. Нашатырный спирт. Б. Карбонат кальция. В. Метиловый спирт. Г. Карбид алюминия.
Биология