маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1ч, а микроавтобус - за 1,5 ч. через сколько часов после одновременного выхода в одном направлении микроавтобус обгонит автобус на 24 км?

Математика

маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1ч, а микроавтобус - за 1,5 ч. через сколько часов после одновременного выхода в одном направлении микроавтобус обгонит автобус на 24 км?

Автор: Гость