маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1ч, а микроавтобус - за 1,5 ч. через сколько часов после одновременного выхода в одном направлении микроавтобус обгонит автобус на 24 км?

Математика
маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1ч, а микроавтобус - за 1,5 ч. через сколько часов после одновременного выхода в одном направлении микроавтобус обгонит автобус на 24 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105/2,1=50км/ч - скорость автобуса 105/1,5=70 км/ч - скорость микроавтобуса  Х  - время обгона 70*х-50*х=24 20х=24 х=1,2ч Ответ . через 1,2 часа микроавтобус обгонит автобус на 24 км
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