MAS = [?,?,?,?,?] for i in range(1,5): MAS[i] +=MAS[i-1]*3 В ответе укажите через пробел, чему изначально были равны элементы массива MAS, если в результате работы программы они оказались равны 3 14 47 142 428 (в порядке...

Информатика

MAS = [?,?,?,?,?] for i in range(1,5): MAS[i] +=MAS[i-1]*3 В ответе укажите через пробел, чему изначально были равны элементы массива MAS, если в результате работы программы они оказались равны 3 14 47 142 428 (в порядке возрастания индексов).

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