MAS = [?,?,?,?,?] for i in range(1,5): MAS[i] +=MAS[i-1]*3 В ответе укажите через пробел, чему изначально были равны элементы массива MAS, если в результате работы программы они оказались равны 3 14 47 142 428 (в порядке...
Информатика
MAS = [?,?,?,?,?] for i in range(1,5): MAS[i] +=MAS[i-1]*3 В ответе укажите через пробел, чему изначально были равны элементы массива MAS, если в результате работы программы они оказались равны 3 14 47 142 428 (в порядке возрастания индексов).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изначально массив был следующим: 3 5 5 1 2 Тест для проверки: MAS = [3,5,5,1,2] print(MAS[0],sep=' ', end=' ') for i in range(1,5): MAS[i] +=MAS[i-1]*3 print(MAS[i],sep=' ', end=' ') Результат: 3 14 47 142 428
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