Маша и витя купили в зоомагазине мячи и решили дать их щенкам. оказалось что если дать каждому щенку мяч то одному из них мяча не хватит а если мячи дать так,что любым двум щенкам по одному мячу , то один мяч останется лишним. ...

Математика
Маша и витя купили в зоомагазине мячи и решили дать их щенкам. оказалось что если дать каждому щенку мяч то одному из них мяча не хватит а если мячи дать так,что любым двум щенкам по одному мячу , то один мяч останется лишним. сколько было щенков и сколько было мячей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 щенкам дали 3 мяча - один щенок без мяча. 4 щенкам дали 2 мяча из трех - один мяч лишний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уравнение y-5/9y=3,6
Ответить
Биология
ОПИСАНИЕ МУРАВЬЕВ РЕФЕРАТ
Ответить
Другие предметы
Как заменить английскую пословицу-Поспешность ведёт к потерям
Ответить
Другие предметы
Пожалуйста помогите!!! вставьте пропущенные слова: Пожар - это неконтролируемый процесс...,сопровождающийся...,материальных ценностей и созд...
Ответить
Математика
Сначало в море ушло9 рыбачьих лодок, а потом еще 4 лодки.сколько всего лодок ушло в ??оре? Самое главное условие задачи!!1
Ответить