Маша и витя купили в зоомагазине мячи и решили дать их щенкам. оказалось что если дать каждому щенку мяч то одному из них мяча не хватит а если мячи дать так,что любым двум щенкам по одному мячу , то один мяч останется лишним. ...

Математика

Маша и витя купили в зоомагазине мячи и решили дать их щенкам. оказалось что если дать каждому щенку мяч то одному из них мяча не хватит а если мячи дать так,что любым двум щенкам по одному мячу , то один мяч останется лишним. сколько было щенков и сколько было мячей

Автор: Гость