Маша и витя купили в зоомагазине мячи и решили дать их щенкам. оказалось что если дать каждому щенку мяч то одному из них мяча не хватит а если мячи дать так,что любым двум щенкам по одному мячу , то один мяч останется лишним. ...
Математика
Маша и витя купили в зоомагазине мячи и решили дать их щенкам. оказалось что если дать каждому щенку мяч то одному из них мяча не хватит а если мячи дать так,что любым двум щенкам по одному мячу , то один мяч останется лишним. сколько было щенков и сколько было мячей
Ответ(ы):
Гость:
4 щенкам дали 3 мяча - один щенок без мяча. 4 щенкам дали 2 мяча из трех - один мяч лишний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Другие предметы
Пожалуйста помогите!!! вставьте пропущенные слова: Пожар - это неконтролируемый процесс...,сопровождающийся...,материальных ценностей и созд...