Как заменить английскую пословицу-Поспешность ведёт к потерям
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Как заменить английскую пословицу-Поспешность ведёт к потерям
Ответ(ы):
Гость:
Поспешиш людей насмешиш
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