Пожалуйста помогите!!! вставьте пропущенные слова: Пожар - это неконтролируемый процесс...,сопровождающийся...,материальных ценностей и создающий опасность для ...,и..., людей.

Другие предметы

Пожалуйста помогите!!! вставьте пропущенные слова: Пожар - это неконтролируемый процесс...,сопровождающийся...,материальных ценностей и создающий опасность для ...,и..., людей.

Автор: Гость