Пожалуйста помогите!!! вставьте пропущенные слова: Пожар - это неконтролируемый процесс...,сопровождающийся...,материальных ценностей и создающий опасность для ...,и..., людей.
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Пожалуйста помогите!!! вставьте пропущенные слова: Пожар - это неконтролируемый процесс...,сопровождающийся...,материальных ценностей и создающий опасность для ...,и..., людей.
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