В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла С опущена высота CD . Сторона проекции АС =10 см, АD = 4 см, вычислите гипотенузу АВ .

Математика

В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла С опущена высота CD . Сторона проекции АС =10 см, АD = 4 см, вычислите гипотенузу АВ .

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