Как заменить английскую пословицу-Научись ходить,прежде чем бегать
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Как заменить английскую пословицу-Научись ходить,прежде чем бегать
Ответ(ы):
Гость:
Может быть "Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь"?
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