Как заменить английскую пословицу-Научись ходить,прежде чем бегать

Другие предметы
Как заменить английскую пословицу-Научись ходить,прежде чем бегать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Может быть "Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь"?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Фонэтический разбор слова дорога мне нужен плиз помогите 34 балла
Ответить
Математика
В некотором месяце три четверга пришлись на чётные числа.Какой день недели был 26 числа этого месяца
Ответить
Русский язык
Предложение в канцелярском подстиле со словом близлежащий
Ответить
Химия
Срочно ребята прошу вас . !!! В первых двух фотках , нужно найти коэффицент. И 2 четвертых задания нужно решить ( Хеееелп
Ответить
Литература
Сочинение на тему как я отношусь к музыке
Ответить