Фонэтический разбор слова дорога мне нужен плиз помогите 34 балла

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Фонэтический разбор слова дорога мне нужен плиз помогите 34 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
дорога – 3 слога д [ д ] согл твердый звонкийо [а  ] гласный безударныйр [ р ]согл твердый звонкийо [о  ] гласный ударныйг [ г ] согл твердый звонкийа [а  ] гласный безударный 6 букв, 6 звуков

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