Фонэтический разбор слова дорога мне нужен плиз помогите 34 балла

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дорога – 3 слога д [ д ] согл твердый звонкийо [а ] гласный безударныйр [ р ]согл твердый звонкийо [о ] гласный ударныйг [ г ] согл твердый звонкийа [а ] гласный безударный 6 букв, 6 звуков