Предложение в канцелярском подстиле со словом близлежащий
Русский язык
Предложение в канцелярском подстиле со словом близлежащий
Ответ(ы):
Гость:
В марте этого года должны будут проведены технические работы в близлежащей подземной парковке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Срочно ребята прошу вас . !!! В первых двух фотках , нужно найти коэффицент. И 2 четвертых задания нужно решить ( Хеееелп
Биология
Сравните строение членистоногих и моллюсков. Как различия в строение связаны с образом жизни этих животных?
Другие предметы