Предложение в канцелярском подстиле со словом близлежащий

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Предложение в канцелярском подстиле со словом близлежащий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В марте этого года должны будут проведены технические работы в близлежащей подземной парковке.
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