Какие животные и растения, занесенные в красную книгу в Краснодарском крае?
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Какие животные и растения, занесенные в красную книгу в Краснодарском крае?
Ответ(ы):
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Исчезающие виды- беркут- малоазиатский тритон- кавказская гадюка- усач альпийский- бражник «мертвая голова»- черноморская афалина- зубр- подснежник кавказский- цикломен кавказский- тюльпан липского- безвременник великолепный- переднеазиатский леопард- серна
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