ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! было 15228кг цемента потом добавили 13022 кг цемента и потом рас??орядили в мешки наверное по 50 кг так вот надо узнать сколько мешков ёщё надо записать как УРАВНЕНИЕ! Пожалуйста скажите ответ!!
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! было 15228кг цемента потом добавили 13022 кг цемента и потом рас??орядили в мешки наверное по 50 кг так вот надо узнать сколько мешков ёщё надо записать как УРАВНЕНИЕ! Пожалуйста скажите ответ!!
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Ответ: 565 мешков всего
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