ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! было 15228кг цемента потом добавили 13022 кг цемента и потом рас??орядили в мешки наверное по 50 кг так вот надо узнать сколько мешков ёщё надо записать как УРАВНЕНИЕ! Пожалуйста скажите ответ!!

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! было 15228кг цемента потом добавили 13022 кг цемента и потом рас??орядили в мешки наверное по 50 кг так вот надо узнать сколько мешков ёщё надо записать как УРАВНЕНИЕ! Пожалуйста скажите ответ!!

Автор: Гость