Помогите пожалуйста заполнить таблицу по географии Австралия!! Срочно 1Климатич??ские пояса, 2 природные зоны, 3 растителность, 4 животные, 5насиления и виды деятельности

География
Помогите пожалуйста заполнить таблицу по географии Австралия!! Срочно 1Климатич??ские пояса, 2 природные зоны, 3 растителность, 4 животные, 5насиления и виды деятельности
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