Помогите пожалуйста заполнить таблицу по географии Австралия!! Срочно 1Климатич??ские пояса, 2 природные зоны, 3 растителность, 4 животные, 5насиления и виды деятельности

География

Помогите пожалуйста заполнить таблицу по географии Австралия!! Срочно 1Климатич??ские пояса, 2 природные зоны, 3 растителность, 4 животные, 5насиления и виды деятельности

Автор: Гость