Помогите пожалуйста заполнить таблицу по географии Австралия!! Срочно 1Климатич??ские пояса, 2 природные зоны, 3 растителность, 4 животные, 5насиления и виды деятельности
География
Помогите пожалуйста заполнить таблицу по географии Австралия!! Срочно 1Климатич??ские пояса, 2 природные зоны, 3 растителность, 4 животные, 5насиления и виды деятельности
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Найди значение выражения c+k,если с - наименьшее семизначное число,k- наибольшее шестизначное число.
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