В чем сходство и различие слов испуганно-испугано , обдумано - обдуманно ? Составьте с ними предложения , разберите по членам . Сделайте вывод,.

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Испугано, обдумано- краткие прилагательные, остальные-наречия. Официальное лицо было сильно испугано появлением дебоширов в конференц-зале. Это нелегкое решение было не раз обдумано генералом армии.Маленький пленник испуганно посмотрел на турка. Главный герой поступил обдуманно, уступив место пожилой женщине.