Грузовая машина вышла из поселка в 7ч и прибыла в город в13 ч того же дня,За это врем?? она прошла 240 км,С какой скоростью шла машина

Математика

Грузовая машина вышла из поселка в 7ч и прибыла в город в13 ч того же дня,За это врем?? она прошла 240 км,С какой скоростью шла машина

Автор: Гость