Грузовая машина вышла из поселка в 7ч и прибыла в город в13 ч того же дня,За это врем?? она прошла 240 км,С какой скоростью шла машина

Математика
Грузовая машина вышла из поселка в 7ч и прибыла в город в13 ч того же дня,За это врем?? она прошла 240 км,С какой скоростью шла машина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 13 - 7 = 6 (часов) - ехала грузовая машина 2) 240 : 6 = 4 (км/ч) Ответ: 4км ч
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