Срочно ребята прошу вас . !!! В первых двух фотках , нужно найти коэффицент. И 2 четвертых задания нужно решить ( Хеееелп

Химия

Срочно ребята прошу вас . !!! В первых двух фотках , нужно найти коэффицент. И 2 четвертых задания нужно решить ( Хеееелп

Автор: Гость