Срочно ребята прошу вас . !!! В первых двух фотках , нужно найти коэффицент. И 2 четвертых задания нужно решить ( Хеееелп
Химия
Срочно ребята прошу вас . !!! В первых двух фотках , нужно найти коэффицент. И 2 четвертых задания нужно решить ( Хеееелп
Ответ(ы):
Гость:
3h2+n2 ---2nh3 2al +fe2o3 ------ al2o3 + 2fe CaCO3 ----CaO +CO2 NaOH + H2SO4 --- NaSO4 + H2O вар.2 2KClO3 -----2KCl + 3O2 N2 +O2 ----2NO Cu(NO3)2 +2KOH ---- 2KNO3 + Cu(OH)2 Fe +H2SO4 ----FeSO4 + H2 вар 3. FeCl3 +3AgNO3 ---- 3AgCl + Fe(NO3)3 SiO2+2C ---- Si +2CO SO2+O2 ---- SO3 вар 4. С2Н4+Н2 ----С2Н6 Ba(OH)2 + H2SO4 ----- BaSO4 + 2H2O TiCl4 + 2Mg ---- Ti + 2MgCl2 2NaNO3 -----O2+ 2NaNO2
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