В некотором месяце три четверга пришлись на чётные числа.Какой день недели был 26 числа этого месяца
Математика
В некотором месяце три четверга пришлись на чётные числа.Какой день недели был 26 числа этого месяца
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что ответ пятница
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