В некотором месяце три четверга пришлись на чётные числа.Какой день недели был 26 числа этого месяца

Математика
В некотором месяце три четверга пришлись на чётные числа.Какой день недели был 26 числа этого месяца
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что ответ  пятница 
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