1)высочайшие горы россии 2)река пересикающия экватор 3)горы в истоках Амазонки 4)крупнейшие озеро мира 5)горы в истоках Дуная 6)река в Сибири 7)объект который обозначают на картах коричневым цветом.
Обществознание
1)высочайшие горы россии 2)река пересикающия экватор 3)горы в истоках Амазонки 4)крупнейшие озеро мира 5)горы в истоках Дуная 6)река в Сибири 7)объект который обозначают на картах коричневым цветом.
Ответ(ы):
Гость:
4)каспийское(море-озеро) 3)анды 1)кавказ 2)конго 5)альпы :)енисей 7)горы
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