1)высочайшие горы россии 2)река пересикающия экватор 3)горы в истоках Амазонки 4)крупнейшие озеро мира 5)горы в истоках Дуная 6)река в Сибири 7)объект который обозначают на картах коричневым цветом.

Обществознание

1)высочайшие горы россии 2)река пересикающия экватор 3)горы в истоках Амазонки 4)крупнейшие озеро мира 5)горы в истоках Дуная 6)река в Сибири 7)объект который обозначают на картах коричневым цветом.

Автор: Гость