ОПИСАНИЕ МУРАВЬЕВ РЕФЕРАТ

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Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных отряда перепончатокрылых. Являютсяобщественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые. Усики коленчатые, у самок и рабочих особей 11—12-члениковые, у самцов 12—13-члениковые[1], у ряда видов 4-, 6- или 10-члениковые. Основной членик усика (скапус) обычно намного длиннее всех остальных. Задний отдел груди (эпинотум) представляет собой первый сегмент брюшка, слившийся с заднегрудью. Собственно брюшко присоединяется к эпинотуму стебельком, образованным первым или вторым сегментами. У муравьёв некоторых подсемейств (мирмицины, понерины и других) имеется развитое жало. Крылья с редуцированным жилкованием[1].Муравьи живут семьями в гнёздах[2], называемых муравейниками, которые устраивают в почве, древесине, под камнями; некоторые сооружают муравейники из мелких растительных частиц и т. п. Существуют паразитические виды, которые обитают в гнёздах других муравьёв, муравьи-«рабовладельцы», содержащие в своих гнёздах «рабов» — муравьёв других видов. Ряд видов приспособился к обитанию в жилищах человека. Некоторые виды ценятся за регулирование численности насекомых-вредителей, другие могут считаться вредителями.Питаются преимущественно соком растений, падью тлей и других сосущих насекомых, в период кормления личинок — преимущественно насекомыми. Есть также виды, питающиеся семенами (муравьи-жнецы) и культивируемыми грибами (муравьи-листорезы).Распространены по всему миру, за исключением Антарктиды и некоторых удалённых островов, образуя 10—25 % земнойбиомассы наземных животных[3]. Успех муравьёв во многих средах обитания обусловлен их социальной организацией и способностью изменять место обитания и использовать разнообразные ресурсы.Одним из первых исследователей, который в своих научных работах описал общественную жизнь муравьёв, был энтомологЭрих Васманн, который также является одним из основоположников мирмекологии.В мире более 12 000 видов, распространённых преимущественно в тропиках. В Палеарктике около 1150 видов, в Россииобитает около 300 видов[4].