Маша сосчитала что в большом букете тюльпанов в 7 раз больше чем в маленьком Миши сосчитал по другому он определил что в большом букете на 30 тюльпанов больше чем в маленьком сколько тюльпанов в трёх больших и четырёх маленьких...

Математика
Маша сосчитала что в большом букете тюльпанов в 7 раз больше чем в маленьком Миши сосчитал по другому он определил что в большом букете на 30 тюльпанов больше чем в маленьком сколько тюльпанов в трёх больших и четырёх маленьких букетах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х это тюльпанов в маленьком букете х*7=х+30 6х=30 х=5 5+30=35 тюльпанов в большом букете 3*35+4*5=105+20=125 тюльпанов в трех больших и четырех маленьких букетах
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