Маша сосчитала что в большом букете тюльпанов в 7 раз больше чем в маленьком Миши сосчитал по другому он определил что в большом букете на 30 тюльпанов больше чем в маленьком сколько тюльпанов в трёх больших и четырёх маленьких...

Математика

Маша сосчитала что в большом букете тюльпанов в 7 раз больше чем в маленьком Миши сосчитал по другому он определил что в большом букете на 30 тюльпанов больше чем в маленьком сколько тюльпанов в трёх больших и четырёх маленьких букетах

Автор: Гость