ЛЮДИ УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ.

Математика
ЛЮДИ УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)714/7 будет 102 и102-100 будет 2 потом надо 2 умножить само на себя 4 раза т е 2*2*2*2 будет 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумай и запиши предложения со следующими синонимами.Можешь изменять форму слова :сырой,мокрый,влажный;блестит,сверкает,искрится;оберегать,беречь...
Ответить
Литература
Стих на тему родина в моем сердце
Ответить
Литература
Черты характеризующие Павла в рассказе Бежин луг
Ответить
Биология
8. Білок крові, здатний приєднувати кисень, називається _______________. 9. Хвороба, за як??ї уповільнюється зсідання крові, називається _______...
Ответить
Химия
Напишите пожалуйста доклад про марганица?
Ответить