ЛЮДИ УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ.
Математика
ЛЮДИ УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)714/7 будет 102 и102-100 будет 2 потом надо 2 умножить само на себя 4 раза т е 2*2*2*2 будет 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумай и запиши предложения со следующими синонимами.Можешь изменять форму слова :сырой,мокрый,влажный;блестит,сверкает,искрится;оберегать,беречь...
Литература
Биология
8. Білок крові, здатний приєднувати кисень, називається _______________. 9. Хвороба, за як??ї уповільнюється зсідання крові, називається _______...