Решить неравенство , пжл

Алгебра
Решить неравенство , пжл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  основание степени а=5, 5> 1. знак неравенства не меняем. x-6<-2 x<-2+6 x<4 2.  основание степени а=2/13, 0<2/13<1. меняем знак неравенства. x²-1≤0 метод интервалов: (x-1)*(x+1)≤0 х-1=0 или х+1=0 x₁=-1. x₂=1 ++++[-1]-----[1]++++>x x∈[-1;1]
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