Машина едет с постоянной скоростью 60км/ч. На сколько надо увеличить её скорость, ч??обы выигрывать по одной минуте на каждом пройденном километре?
Математика
Машина едет с постоянной скоростью 60км/ч. На сколько надо увеличить её скорость, ч??обы выигрывать по одной минуте на каждом пройденном километре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как он едет 60 км\час 60 км\час=60км\60 минут то есть он едет 1 км в минуту...........не получится ничего........ такой скорости нет.
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