Масса 1 дм куба стали равна семи целым 4/5 кг. Найдите массу стального куба, ребро ко??орого две целых 1/2.
Математика
Масса 1 дм куба стали равна семи целым 4/5 кг. Найдите массу стального куба, ребро ко??орого две целых 1/2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём объём2 целых 1/2= 2,5 дм V =2,5*2,5*2,5 =15,625 кв.дм7 целых 4/5 = 7,8 кг15,625 * 7,8 =121,875 округляем до десятых 121,9 кг масса стального куба
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