1+cos7x=(sin1,5x-cos1,5x)^2 Help me ?
Алгебра
1+cos7x=(sin1,5x-cos1,5x)^2 Help me ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+cos7x=(sin1,5x-cos1,5x)^2 1+cos7x=sin ²(1.5x)-2sin(1.5x)cos(1.5x)+cos²(1.5x) cos7x=-sin3x cos7x=cos(3x+π/2) 3x+π/2=±arccos(cos7x)+2πn 3x+π/2=±7x+2πn x(3±7)=-π/2+2πn x=(-π/2+2πn)/(3±7), n∈Z Ответ: x=(-π/2+2πn)/10 x=-(-π/2+2πn)/4 n∈Z
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