Об'єднай числа в трійки так,щоб їх сума дорівнювала 100; 66;38;13;71;14;55;15;21;43;19;15;30.
Математика
Об'єднай числа в трійки так,щоб їх сума дорівнювала 100; 66;38;13;71;14;55;15;21;43;19;15;30.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55+15+30=100 43+38+19=100 66+13+21=100 71+14+15=100
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