Сравни мир, в котором живет царь салтан, и мир в котором существует его сын , князь ??видон . сделай вывод

Гость: Гость:

Царь Султан живёт в шумном,большом государстве,в великолепном,очень большом дворце,там всегда суматоха и толпы людей. Князь Гвидон живёт на небольшом острове,в тишине не смотря на то что там тоже есть люди.Князь Гвидон конечно тоже живёт во дворце,но у царя Салтана больше и объемней. Царь Салтан живёт в мире развлечений: то танцы ,то шуты,то гости.Князь Гвидон не развлекается целыми днями хотя вполне может.