Какие вопросы можно было задать "учёный Петя
Литература
Какие вопросы можно было задать "учёный Петя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой он учёный, почему Петя учёный?
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