Какие вопросы можно было задать "учёный Петя

Литература
Какие вопросы можно было задать "учёный Петя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой он учёный, почему Петя учёный?
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