В Воде объемом 3л растворен аммиак объемом 56л (н.у). Вычислите массовую долю аммиак?? в растворе.
Химия
В Воде объемом 3л растворен аммиак объемом 56л (н.у). Вычислите массовую долю аммиак?? в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса воды = 3000 мл*1г/мл = 3000 г. Масса аммиака = V/Vm*M = 56/22.4*17 = 42,5 г Масса раствора = 3000+42,5 = 3042,5 г ω(аммиака) = 42,5/3042,5*100 = 1,397%
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