В Воде объемом 3л растворен аммиак объемом 56л (н.у). Вычислите массовую долю аммиак?? в растворе.

Химия

В Воде объемом 3л растворен аммиак объемом 56л (н.у). Вычислите массовую долю аммиак?? в растворе.

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