Масса 8 одинаковых ящиков с вишней 144 кг. в каждом ящике 15 кг вишни.Чему равнв масса одного пустого ящика
Математика
Масса 8 одинаковых ящиков с вишней 144 кг. в каждом ящике 15 кг вишни.Чему равнв масса одного пустого ящика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*15=120-вес вишни 144-120=24-весящико 24:8=3-вес каждого ящика
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