Масса 8 одинаковых ящиков с вишней 144 кг. в каждом ящике 15 кг вишни.Чему равнв масса одного пустого ящика

Математика

Масса 8 одинаковых ящиков с вишней 144 кг. в каждом ящике 15 кг вишни.Чему равнв масса одного пустого ящика

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