Масса алюминиевого шара, объемом 50 см , равна 135 г . Чему равна масса железного шара, такого же объема если масса 1см алюминия меньше массы 1см железа на 5,2 г?

Математика
Масса алюминиевого шара, объемом 50 см , равна 135 г . Чему равна масса железного шара, такого же объема если масса 1см алюминия меньше массы 1см железа на 5,2 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135 \ 50 = 2.7 г - вес 1 см  алюминия 2.7 + 5.2 = 7.9 г - вес 1 см  железа 7.9 * 50 =395 г будет вес  железного шара
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