Масса алюминиевого шара, объемом 50 см , равна 135 г . Чему равна масса железного шара, такого же объема если масса 1см алюминия меньше массы 1см железа на 5,2 г?

Математика

Масса алюминиевого шара, объемом 50 см , равна 135 г . Чему равна масса железного шара, такого же объема если масса 1см алюминия меньше массы 1см железа на 5,2 г?

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