Масса курицы 2кг. чему равно масса индюка,эсли он в 4раза тяжелее ?
Математика
Масса курицы 2кг. чему равно масса индюка,эсли он в 4раза тяжелее ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*4=8кг масса индюка т.к. он в четыре раза тяжелее
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