Создин ауыспалы магынасы деген не?
Қазақ тiлi
Создин ауыспалы магынасы деген не?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бір сөздің басқа да мағынада айтылуы. мысалы алма деген сөзді алайық, оның бірінші мағынасы жеміс екінші мағынасы бір нәрсені алма деген
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