1-4 Русский язык 5+3 б С елкой ты знакомился еще малышом. Запах ее хвои был запахом п??аздника. Под Новый год ее принесли в ваш дом. Но ты не расстался с ней и в школьные годы. Она была с тобой когда ты читал книжки писал в т...

Русский язык

1-4 Русский язык 5+3 б С елкой ты знакомился еще малышом. Запах ее хвои был запахом п??аздника. Под Новый год ее принесли в ваш дом. Но ты не расстался с ней и в школьные годы. Она была с тобой когда ты читал книжки писал в тетрадке слушал на школьном утреннике скрипку или рояль. Без елки не обойтись при изготовлении бумаги музыкальных инструментов. Это поющее дерево, ее слоистая древесина способна усилить звук. Поставить пропущенные знаки препинания

Автор: Гость