выпиши только те суммы которы являются сумами разрядных слагаемых 40000+3000+600+80+9 12000+600+50+3 80000+3500+400+90+3 100000+1000+10 6000+50+7 800000+1 срочняк дам 20балов
Математика
выпиши только те суммы которы являются сумами разрядных слагаемых 40000+3000+600+80+9 12000+600+50+3 80000+3500+400+90+3 100000+1000+10 6000+50+7 800000+1 срочняк дам 20балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое, второе и четвертое: 40000+3000+600+80+9 = 43689 12000+600+50+3 = 12643 100000+1000+10 = 101010
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