Помогите. Задание на картинке. Спасибо большое.
Русский язык
Помогите. Задание на картинке. Спасибо большое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с мамой увидили эскалатор. Привезли новый эскалатор.У меня появился новый эскалатор. Я услыхал ехо.Я услышал ехо в горах. Мне послышалось ехо.
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