Масса муравья составляет 1/10 массы груза, который он может перетащить за 1 раз. Чему равна масса муравья, если за 1 раз он может перетащить 7/25г груза?

Математика

Масса муравья составляет 1/10 массы груза, который он может перетащить за 1 раз. Чему равна масса муравья, если за 1 раз он может перетащить 7/25г груза?

Автор: Гость