Масса муравья составляет 1/10 массы груза, который он может перетащить за 1 раз. Чему равна масса муравья, если за 1 раз он может перетащить 7/25г груза?
Математика
Масса муравья составляет 1/10 массы груза, который он может перетащить за 1 раз. Чему равна масса муравья, если за 1 раз он может перетащить 7/25г груза?
Ответ(ы):
Гость:
1/10 * 7/25=7/250=0,028 г масса муравья может так
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