Массовая доля неизвестного металла в его оксиде равна 71.47%. Установите формулу оксида
Химия
Массовая доля неизвестного металла в его оксиде равна 71.47%. Установите формулу оксида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это оксид кальция, и это точно
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