Какие черты характера проявляет Тарас бульба в борьбе за родину? Напишите цитату. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!!

Литература
Какие черты характера проявляет Тарас бульба в борьбе за родину? Напишите цитату. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тараса говорит о вере в своё правое дело, о настоящем товариществе , об отваге . О Тарасе можно много рассуждать и думать каким же он был , анализировать его поступки , но что точно не вызывает сомнений, так то, что он по настоящему любил свою Отчизну! 
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