Какие черты характера проявляет Тарас бульба в борьбе за родину? Напишите цитату. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!!

Гость: Гость:

Тараса говорит о вере в своё правое дело, о настоящем товариществе , об отваге . О Тарасе можно много рассуждать и думать каким же он был , анализировать его поступки , но что точно не вызывает сомнений, так то, что он по настоящему любил свою Отчизну!