Пожалуйста лексическое значение :улану ,беспечен ,полуторки . дам 10балло

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Пожалуйста лексическое значение :улану ,беспечен ,полуторки . дам 10балло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беспечен-безответственный человек. А остальные слова предлагаю "загуглить")) Удачи))
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