Назночение ливневой канализации на АЗС, очистных сооружений

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Назночение ливневой канализации на АЗС, очистных сооружений
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очистное сооружение ливневых стоков - надежная установка, корпус которой выполнен из стеклопластика. Эта высокоэффективная система ливневой канализации отличается способностью производить высокую степень очистки нефтесодержащих стоков, сохраняя ее на протяжении всего срока эксплуатации.
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