Вот эти строчки нужно как-то переделать, чтоб была рифма. можно и другие слова добавить. Здесь прошло все детство, где веселье, смех Родом мы из детства - это ясно всем!

Русский язык
Вот эти строчки нужно как-то переделать, чтоб была рифма. можно и другие слова добавить. Здесь прошло все детство, где веселье, смех Родом мы из детства - это ясно всем!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь прошло все наше детство, Где веселье, смех, игра, Все здесь мы родом из детства -Это ясно всем здесь?Да?
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