Вот эти строчки нужно как-то переделать, чтоб была рифма. можно и другие слова добавить. Здесь прошло все детство, где веселье, смех Родом мы из детства - это ясно всем!

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Вот эти строчки нужно как-то переделать, чтоб была рифма. можно и другие слова добавить. Здесь прошло все детство, где веселье, смех Родом мы из детства - это ясно всем!

Автор: Гость