К какой группе относится осминог

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К какой группе относится осминог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осьминог относится к группе головоногих моллюсков
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