К какой группе относится осминог
Русский язык
К какой группе относится осминог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осьминог относится к группе головоногих моллюсков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Вот эти строчки нужно как-то переделать, чтоб была рифма. можно и другие слова добавить. Здесь прошло все детство, где веселье, смех Родом мы и...
Литература
Помогите плизз дам 15 баллов сочинение о чём заставляет задуматся произведение А.С. Пушкина повести белкина