Решите систему уравнений 2x+y+3z=13 x+y+z=6 3x+y+z=8

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Решаем методом Крамера. Определители, их расчет и результат - в приложении. Решаем методом Гаусса. ДАНО 1) X + Y + Z = 6 2) 2X +Y + 3Z = 13 3) 3*X + Y + Z = 8 Из ур. 1) выразили Y + Z и подставили в ур. 3) 4) 3*X + 6 - X = 8 Упростили 5) 2*X = 2 или Х= 1 - ОТВЕТ Из ур. 1) с учетом, что Х = 1 6) Y = 6 - Z - 1 = 5 - Z Подставили в ур.2) 7) 2 + (5 - Z) + 3Z = 13 Упростили 8) 2Z = 13 - 7 = 6 или Z = 3 - ОТВЕТ Подставили в ур. 1) 9) 1 + Y + 3 = 6 Упростили 10) Y = 2 - ОТВЕТ