Массовую долю найдите CaS4O6 умоляю

Химия
Массовую долю найдите CaS4O6 умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M(CaS4O6)=1*20+4*16+6*8=132 г/моль w(Ca)== (15%) w(S)= (48%) w(O)= (36%)
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