Математика 2 класс: условие задачи: Измерь длину отрезка в сантиметрах. Какова дли??а пятой части? отрезок равен 10см. Измерь длину отрезка в дециметрах. Какую длину будет иметь отрезок, который в 5 раз длиннее данного? длина ...

Математика
Математика 2 класс: условие задачи: Измерь длину отрезка в сантиметрах. Какова дли??а пятой части? отрезок равен 10см. Измерь длину отрезка в дециметрах. Какую длину будет иметь отрезок, который в 5 раз длиннее данного? длина отрезка 1 дм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:5=2(см)-5 часть ==========
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